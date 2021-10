A konceptekkel a terv az, hogy a Ford megmutassa, mennyi különböző módon tuningolható a Bronco és a Bronco Sport és nem csak saját gyári opcióikkal.

2021 Bronco RTR Fun-Runner by RTR Vehicles

Az ifj. Vaughn Gittin által tervezett koncept alapja a kétajtós Badlands modell, mely festésvédő bevonatot és párkányokat kapott. Emellett a feketére festett krómkipufogók olyan hangzást adnak neki, amit megérdemel – ezek a Fordtól szerezhetőek be.

Az RTR ehhez egy Ultimate Dana 44 FDU első tengelyt, egy hosszútávú utakra hangolt Dana 60 hátsó tengelyt és a Fox Performance Elite 2,5 tekercsrugóit adta. Az SUV egy szett RTR Tech 6 keréktárcsán és 37 colos terepgumin megy.

2021 Bronco by BDS Suspensions

A Fox Shocks leányvállalata, a BDS ezt a terepre való járőrautót készítette a Black Diamond-sorozatú kétajtós Broncóból. Saját négycolos UCA rendszerüket saját gyártású tekercsrugókkal, állítható lengőkarokkal és 37 colos BFGoodrich KM3 gumikkal egészítették ki.

Emellett a CrawlTek Revolution lökhárítóit is felszerelték a Brondóra több vonóhoroggal. A Crawltektől jött még a beszálláskor előcsúszó lépcső is.

2021 Bronco by Tucci Hot Rods

Ez a négy lánctalppal ellátott hójáró a négyajtós Badlandsből készült és – micsoda meglepetés – a hó és jég világába tervezték. A lánctalpak a Mattracks 88-as sorozatából vannak, de a Ford tolóajtós rakterát, snowboard-sint és tetősint is kapott.

Hogy éjjel se ragadjunk a hidegben, a Rigid Light Shop Adapt nevű fénysora segít a navigációban. A könnyed beszállás érdekében itt is előugrik egy lépcső ajtónyitáskor.

2021 Bronco BAJA FORGED by LGE-CTS Motorsports

A négyajtós Outer Banks Broncóból készült tanulmányt Theresa Contreras tervezte, aki a BAJA FORGED Parts alapítója és több Fordot is épített már a SEMÁra. A terepjárók kalandosságát a kényelemmel ötvözi egy hűtővel, rakományrendezővel és egyedi lökhárítóval.

Emellett az ICON Vehicle Dynamics 3.0 emelt felfüggesztést, a Ford terepre való lámpáit és a csomagtérből előhúzható pikinkasztalt, illetve a BAJA FORGED sárvédőit és pótgumitartóját is magán viseli.

2021 Bronco Sport BAJA Forged by LGE-CTS Motorsports

Ezt az SUV-t Sam Morosan, az LGE-CTS társtulajdonosa tervezte az új Bronco Sport Badlandsből. Pár centivel megemelt felfüggesztést, tetőfényeket és új sárvédőket tettek rá.

A kétliteres EcoBoost motort a Borla nagy teljesítményű kipufogórendszere segíti ki, míg az ICON Vehicle Dynamicstől felfüggesztést kapott. A lökhárítókat a BAJA FORGED adta.

2021 Bronco Sport by CGS Performance Products

A CGS Performance Products légbeömlőjével és a fekete kerámiabevonatú kipufogóval egészítették ki ezt a Bronco Sport Badlandset. A Rigid Light Shop fényszórói, a Reserve Forged felnijei és a Toyo 17 colos Open Country A/T III terepgumijai is rajta vannak, míg belül többek között egyedi üléshuzatokkal turbózták fel.

Újdonságok a Ford Performance-tól

A tanulmányok mellett a Ford Performance saját újdonságait is bemutatja, például egy új elsőkerék-meghajtású rendszert, amely a Ford szerint komoly teljesítményjavulást eredményez terepen.

Emellett a két és négyajtós Broncók vázainak több elemét is megerősítik. Ez elsősorban a kormányművet érinti, melyet nagy teherbírásúvá alakítottak, hogy nagy terhelés alatt is megbízható legyen. A Ford Performance emellett a 2,3-literes EcoBoost motor vezérlőjének átírásával is nyert némi teljesítményt.

A házi tuningcég emellett új, 17 colos felniket is készített, melyeket Ford kereskedésekben lehet majd megvásárolni. Ezek hőkezelt alumíniumból készültek.

Ezen alkatrészek mindegyike, ahogy a fenti konceptek is, ki lesznek állítva a las vegasi eseményen a Ford standjánál, de lesz egy külön erre a célra épített „hegy”, azaz egy pálya, amelyen a nézők első kézből tapasztalhatják meg, mit tud terepen az SUV.

Mindeközben előkerült Instagramról egy rakás renderkép, amelyet arról a KD Sport 900-ról készítettek, melyet szovjet Porscheként is ismerhetünk - az autó történetét és a képeket itt lehet megnézni.