Röviddel azután, hogy a Tesla 2019-ben felfedte a Cybertruckot, a modell megjelent a vállalat honlapján, ahol azt is feltüntették, hogy a futurisztikus pickup 39.900 és 69.900 dollár közötti áron lesz elérhető egy-, két- és hárommotoros változatokban.

Az alap, egymotoros, hátsó meghajtású pickup állítólag 6,5 másodperc alatt képes nulláról 100-ra gyorsulni, és teljesen feltöltött akkumulátorral több mint 400 kilométer a hatótávolsága. A kétmotoros, összkerék-meghajtású változat ehhez képest 4,5 másodpercet és több mint 482 kilométert ígér 49 ezer dollárért, a hárommotoros verzió pedig 2,9 másodpercre és több mint 800 kilométerre képes a Tesla szerint.

A Carscoops az Elektrekre hivatkozva arról számolt be, hogy a honlapról mindezeket a részleteket eltávolították a legtöbb korábban látható műszaki adattal együtt. A “rendelés most” gomb még mindig szerepel az oldalon, és arra kattintva a Cybertruck honlapjára jutunk, ahol 100 dollárral le is foglalhatjuk a járgányt.

A késések azt jelentik, hogy a Tesla csaknem két évvel ezelőtt jelentette be a modellt, és ezzel számolva talán az sem lenne meglepő, ha újrakalkulálnák az árakat, amelyek már 2019-ben is igen ambiciózusnak tűntek. A Tesla többi szériájánál is áremelkedéseket tapasztalhattunk a közelmúltban, és elképzelhetetlennek tűnik, hogy a Model 3 alapmodelljének 41.990 dolláros áránál olcsóbb legyen a belépő szintű Cybertruck.

Mindeközben előkerült Instagramról egy rakás renderkép, amelyet arról a KD Sport 900-ról készítettek, melyet szovjet Porscheként is ismerhetünk - az autó történetét és a képeket itt lehet megnézni.