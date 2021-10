A BMW X1 M35i xDrive nem az M-részleg modellje, hanem egy teljesítményorientált SUV lesz az ehhez szükséges elemekkel. Az X1 az UKL/FAAR platformra épül – ahogy minden kompakt BMW és Mini. Az M35i-be valószínűleg a kétliteres biturbós négyhengeres motorja kerül a cégnek egy nyolcsebességes automata váltóval és az xDrive AWD-rendszerrel alapfelszereltségként.

Az M135i-ben, az M235-ben és az X2 M35i-ben is ez a hajtáslánc található, 306 lóerővel és 450 Nm-es nyomatékkal. Az új X1 azonban ennél is jobb számokat produkálhat, a hírek szerint a 350 lóerőt is meghaladhatja teljesítménye, így a Mercedes-AMG GLA 35 és a GLA 45 S közé kerülne.

A motor mellett nagyobb fékeket, merevebb felfüggesztést és újrahangolt kormányművet is kap majd az X1 M35i xDrive. A karosszéria már az alapszinten agresszívebb lesz sportos lökhárítóival és a hátsó spoilerrel.

10 Fotó

A kémfotók alapján négy kipufogócsöve lesz, amelyek a BMW-nél általában nem csak dísznek vannak. Ez egyben azt is sejtheti, hogy valóban nem lesz X1 M, mivel a BMW nem akar a kisebb autóira annyit költeni, amennyi egy ilyen változat kifejlesztéséhez szükséges lenne. A BMW X1-kínálat leleplezése 2022. elején várható, a gyártásuk pedig nem sokkal később a gyár regensburgi gyárában indulhat.

