Ezzel a kérdéssel ereszti a 888MF Youtube-csatorna egymásnak az 1986-os Countach LP 5000QV-t és az 1988-as Testarossát. Bár utóbbi volt kevesebbet használva (12875 km-t), napi használatra mi azt választanánk, mert hiába nem olyan figyelemfelkeltő, mint ellenfele, de sokkal érettebb jármű: az árának megfelelő minősége, csendes motorja és kiszámítható irányítása miatt sokkal könnyebb vezetni.

A videós elmondása szerint bármely kontinenst átkelné vele, ha szükséges lenne, a Countach-kal azonban már nem tenné ezt meg. A minősége kétes, fékteljesítménye pedig nem valami bizalmat keltő, összességében kevésbé civilizált autó.

Ennek van előnye is. Rövid távon sokkal nagyobb benyomást kelt az emberekben, mint a Ferrari: hangos, nehéz és vad a külseje. Egyértelműen arra lett kitalálva, hogy villogjon vele az ember, ebben pedig nincs párja.

Míg a Ferrari egy olyan autó, amelyet az ember használhat is a mindennapokban, a Lamborghini célja inkább az, hogy lenyűgözze az ember vele a barátait. Manapság, ahogy a 80-as években is, a Countach gyakorlatilag egy olyan időszak posztercsillagaként emlegethetjük, amikor, hogyha az ember meg tudta fizetni, akár a garázsában is állhatott a hálószóbája fala helyett.

