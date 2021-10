Mi a legrosszabb része annak, hogy van egy távirányítós autód? Megállni üzemanyagért vagy új akkumulátorért, ami a legjobb esetben is körülbelül 20 percet vesz igénybe. Az új akkumulátor-technológia növeli ezt az időt, de most már hidrogénnel is kiegészítheted az távirányítós kiskocsik üzemanyagforrásainak listáját.

Igen, ez a mini Toyota Mirai egy ugyancsak apró hidrogén üzemanyagcellával működik. A Toyota a brit székhelyű Bramble Energy technológiai vállalathoz fordult egy miniatűr üzemanyagcella kifejlesztése érdekében, ami a vállalat szerint komoly kihívást jelentett. Alapvetően a Bramble Energy nyomtatott áramköri lapra épülő üzemanyagcellás rendszerének miniatürizált változatát hozták létre azzal az elképzeléssel, hogy azt egy 1:10 méretarányú rádióvezérlésű alvázba illesszék. Két kis hidrogéntartály, amelyek AA elemekre hasonlítanak, a lap két oldalán vannak elhelyezve, és az elöl lévő hidrogén elosztót táplálják.

Az egészet egy 1:10 méretarányú alvázba szerelték be a Tamiya-tól, a Toyota másik partnerétől, akit a Toyota felkért a kísérlethez. A Tamiya, amely a méretarányos rádióvezérlésű autók széles választékáról ismert, egy TT-02-es négykerék-meghajtású alvázat szállított az alaphoz. Az RC-rajongókat most kicsit sajnáljuk, amiért a Toyota nem ad információt a motorról vagy a mini Mirai sebességéről, de a teljesítményt 20 wattban adták meg. A Toyota állítása szerint ez a normál működési tartomány duplájára elegendő a hagyományos akkumulátorokkal szemben, és mindezt egy egyedi formába öntött, Toyota Mirai formájúra kidolgozott karosszériával koronázzák meg.

Miért érdemes hidrogénüzemű távirányítós-autót építeni? A Toyota szerint nem egy menő új játék megalkotásáról van szó. Inkább arról, hogy bemutassák, hogyan terjeszkedhet a hidrogén üzemanyagcellás technológia az autókon túlra is. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben nem fogsz ilyet vásárolni a helyi hobbiboltban, és igen, van némi irónia abban, hogy a Toyota azért készített egy modellautót, hogy a hidrogénnek az autóiparon kívüli felhasználása mellett érveljen. De mindenki szereti az távirányítós-autókat, és tagadhatatlan, hogy ez a projekt nagyon menő mind a technológia, mind a szórakozás szempontjából.

