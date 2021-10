A nevek hallatán a Fordnál valószínűleg felhívtak pár jogászt, mindenesetre a Model C egy elég stílusos crossover lett szénszálas motorháztetővel és szelíd fényszórókkal, melyek között a Foxtron felirat húzódik. A modell légellenállási együtthatója 0,27, hála kisimult dizájnjának, ami áramvonalas kasztnija mellett kipattintható kilincseket is rejt.

Az egyterű 4640 mm hosszú, ebből 2860 mm a tengelytáv, így akár hét ember is elfér benne. Az erre alkalmas utastérben még egy minimalista digitális műszerfalat és egy különálló infotainment rendszert is találunk. A váltás forgókapcsolóval történik, a kormány alját kilapították és van még pár fizikai kapcsoló ezen felül is.

A Model C teljesítményéről nem tudtunk meg sokat, amit mégis, az a 3,8 mp-es 0-100-as idő és az, hogy a crossover 700 km-t tud majd megtenni egy töltéssel.

A Model E (címlapképünkön) tervezésébe a Pininfarina is beszállt, a végeredmény viszont kicsit Audis lett. Hatalmas kerekei vannak, a fényszórók LED-jeinek köszönhetően pedig üzenhetünk velük a többi autósnak. Érdekesek még a digitális visszapillantók, a kigyúrt hátsó sárvédők és az elsőn lévő nyílások.

A Foxconn egy „technológiailag innovatív, luxus-csúcsszedánként” írja le, így nem meglepő, hogy beltere minden kényelmet igyekszik kielégíteni. A sofőr egy bőrbe burkolt volán mögé ül, ahol egy olyan különálló digitális műszerközpontra nézhetnek, melyet két másik képernyő fog közre.

Egy hatalmas panorámatető is van rajta, míg a hátsó utasok részét egy „mobil irodává” lehet alakítani. A Model E további érdekessége, hogy a Volvo XC90 Excellence-hez hasonlóan elől egy, hátul két ülés van benne.

Bár arra van tervezve, hogy furikázzák benne az embert, azért a Model E villanymotorja csak megvan 750 lóerős és 2,8 mp alatt százon van, emellett 750 km a hatótávja.

Végül ott van a Model T, mely tulajdonképpen egy városi busz, de ettől eltekintve nem tűnik túl izgalmasnak, a 400+ km-es hatótáv és a 120 km/h-s végsebesség azért megemlítendő.

Mindeközben előkerült Instagramról egy rakás renderkép, amelyet arról a KD Sport 900-ról készítettek, melyet szovjet Porscheként is ismerhetünk - az autó történetét és a képeket itt lehet megnézni.