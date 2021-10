Már több mint négy éve, hogy először bemutatták a Mercedes-AMG Project One-t a Frankfurti Autószalonon, a végleges hajtáslánccal zajló tesztjeire azonban csak tavaly került sor.

A percenkénti 11000-es fordulatszámra és 1000 lóerőt meghaladó teljesítményre képes hipersportautót a Forma 1-ből ismert hibrid hajtásláncra alapozták, a fejlesztés azonban igen súlyos nehézségekbe ütközött.

Az már 2017-ben is világos volt, hogy a fejlesztés önmagában is másfél évig tarthat, nem sokkal később azonban a gyártó elismerte, hogy a több kudarc után kilenc hónapos csúszásban van a projekt - írja a Vezess.hu.

A percenkénti fordulatszám felső határát biztonsági okokból 3000-rel csökkenteni kellett, 2019 nyarán pedig az erőátvitellel kapcsolatban is problémába ütköztek - a jelentések szerint a Mercedes alábecsülte 1,6 literes, V6-os erőforrását.

A Project One-t azonban a közelmúltban több helyen is tesztelésen érték: többek között a Nürburgringen és még a közutakon is feltűnt. Az Autocar értesülései szerint úgy tűnik, hogy a fejlesztés végül befejeződött, és 2022 közepétől el is kezdődhet a modell gyártása, amiből jövőre 275 példányt gyártanának.

Nem érdemes azonban rögtön a pénztárcánkhoz nyúlni, a Car and Driver ugyanis azt írja, hogy mind a 275 példányt eladták, darabonként körülbelül 2.7 millió dollárért.

