Az autóipar egyébként is nehézségekkel küzd mostanában, különösen a chiphiány miatt, ami több gyártót is szinte térdre kényszerített. A dél-olaszországi Airolában található SAPA-üzemben pusztító tűz így újabb súlyos csapást jelent a szektorra - számolt be az Autószektor.

Az autóipari fröccsöntéssel foglalkozó céget felbecsülhetetlen kár érte a Quattroruote.it beszámóljára hivatkozó lap szerint, mely közvetlen hatással lehet a szektor több nagy szereplőjének termelésére is. A SAPA többek között az Aston Martin, az Audi, a BMW, a Ferrari, a Porsche, a Rolls Royce, a Seat, a Skoda és a Volkswagen beszállítója.

A tűz gyakorlatilag megsemmisítette a cég logisztikai központját, ahol a végfelhasználóknak szánt késztermékeket raktározták. A pusztító lángok gyorsan terjedtek, az erős szél miatt a telepről felszálló füst Nápolyig is elért.

Személyi sérülés az eset során szerencsére nem történt, a termelést pedig azonnal felfüggesztették. A vállalat kényszerszabadságra küldte az alkalmazottait, az ügyben az ügyészség vizsgálatot indított.

