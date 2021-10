A Skoda 2021 májusában mutatta be a Fabia legújabb, negyedik generációs kiadását. Most fény derült a modell árára is: egy új Skoda Fabiáért legalább 4 952 280 forintot kell fizetnünk.

A közel 5 millió összegért az alapfelszereltséggel rendelkező Go változat vihető haza, ami 80 lóerős, 1 literes és 3 hengeres szívó benzinmotorral, valamint 5 fokozatú sebességváltóval rendelkezik.

26 Fotó

A kék fényezéssel és 15 colos acél keréktárcsákkal felszerelt alapmodell 15,1 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, és 179 km/óráig képes gyorsulni. A Skoda 65 lóerős változatot is készített, ez a változat azonban nem érhető el Magyarországon.

Az Active felszereltségű Fabia alapára 5 917 480 forint. Ez a modell 95 lőerős, 1 literes és 3 hengeres turbó benzines erőforrással rendelkezik.

A motor 110 lóerős változatához már 6 fokozatú sebességváltó tartozik. Míg az Ambition felszereltség esetén az ár 6 323 880 forint, a 7 fokozatú DSG automata váltóért további 542 ezer forintot kell fizetni.

A legjobban felszerelt a Style kategória, ami 110 lőerős motorjával és automata váltójával 7 402 110 forinttól indul.

