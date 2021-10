A 2021-es Mustang 5,0 literes GT most szerezte meg az első helyet egy olyan ranglistán, amely a haza autók gyártási helyét vizsgálta. A Kogod School of Business Made In America Auto Index szerint a Mustang 88,5 százaléka az Egyesült Államokból vagy Kanadából származik.

A Ford autójában az USA-ban gyártott alkatrészek tényleges mennyisége 77 százalék, de más tényezők figyelembevételével, mint például a jármű összeszerelésének helye, az érték közel 90 százalékra nő.

Érdekes módon a minősítés csak a kézi sebességváltóval felszerelt Mustangokra vonatkozik. Ha az automata váltót választja, a márka amerikaiassága kilenc helyet csökken, ami azt jelenti, hogy ez biztosan nem a hazafiak autója - ha még használhatjuk ezt a szót anélkül, hogy virtuális verekedést szítanánk a kommentszekcióban.

A második helyet egy másik amerikai ikon, a Chevrolet Corvette kapta. A Kogod mérői szerint a 2021-es 'Vette 86 százaléka Észak-Amerikából származik, míg a harmadik helyet a Tesla Model 3 söpörte be 82,5 százalékkal.

Az új Ford Bronco a negyedik, a Ford Expedition, a Tesla Model S és Y, valamint a GMC Canyon és a Chevrolet Colorado pedig holtversenyben az ötödik helyet foglalja el, legalábbis amennyiben a szóban forgó Canyon és Colorado benzinmotoros: a GMC gépek dízel változatai a Thaiföldről származó motorjaik miatt a 22. helyre esnek vissza.

Szintén visszaesett a tavalyi év összesített győztese, a Ford Ranger, amely a helyi alkatrészek arányának jelentős csökkentésének köszönhetően a 16. helyre esett vissza. Az elektromos Mustang Mach-E pedig, amely jelenleg a lista élén álló "igazi" Mustangot előzi meg, a 75. helyre csúszik vissza, köszönhetően a siralmas 15 százalékos helyi tartalomnak és a 19,5 százalékos összpontszámnak.

Az egyes modellek mellett a Kogod a gyártókat is értékelte. És ha már az amerikai krízisről van szó, a Ford kénytelen átengedni az első helyet a Teslának. Az EV-cég 81 százalékos átlagos teljes hazai tartalommal rendelkezik, bár a GM és a Ford is jól, 70 százalék felett teljesít.

