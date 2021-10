A hónapok óta tartó chiphiány nemcsak a japán autógyártó számára nehezíti meg a rövidtávú gyártási céljai elérését - az autógyártóknak világszerte nehézséget okoz lépést tartani a világjárvány után ismét talpra álló kereslettel - számolt be a New York Times.

Az Európai Autógyártók Szövetsége pénteken közölte: a tavalyi év azonos időszakához képest idén szeptemberben 25 százalékkal kevesebb újautót regisztráltak, túlnyomórészt azért, mert az autókereskedők számára nem áll rendelkezésre elegendő értékesíthető jármű a chiphiány miatt.

A globális chiphiányt többek között az ellátási láncokat érintő nehézségek és az otthoni elektronikai berendezések iránti, a járványhelyzet alatt jelentősen megnövekvő kereslet okozta, az autógyártásra pedig különösen súlyos hatással van.

Az európai gyártói szervezet adatai szerint a Volkswagen szeptemberben 28 százalékos visszaesésről számolt be, és a kontinensen több üzemben is le kellett állítani a gyártást - többek között Magyarországon és Németországban is.

Számos autógyártó már hónapokkal ezelőtt bajba került a hiány miatt, a Toyota azonban jelentős chiptartalékai miatt sokkal tovább bírta riválisainál. Szeptemberben azonban a japán autógyártót is utolérte a globális hiány, és szeptember-október hónapokra termeléscsökkentést jelentettek be, ezt hosszabbították meg most novemberig.

