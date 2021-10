Németországban csak az elmúlt évben 2155 személyi sérüléssel járó e-roller balesetet regisztráltak, de ennél minden bizonnyal jóval több történt, hiszen sok esetet be sem jelentenek a hatóságoknak a felelősségre vonástól tartva.

A DVR (Német Közlekedésbiztonsági Tanács) ütközési tesztek keretében vizsgálta meg, milyen sérülésekkel járhat, ha egy e-rolleres gépkocsi oldalának ütközik - írja az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a Facebookon.

Súlyos sérülésekkel, akár tragédiával is végződhetnek ezek a balesetek. Mint a képsorokon is látható, az oldalütközés során elsősorban a fej sérül meg súlyosan, mely akár végzetes kimenetelű is lehet.

Éppen ezért meglepő, hogy a fejvédő kötelező használatát még azokban az országokban sem írják elő, ahol az e-rollerekre már kidolgozott jogszabályok vonatkoznak, legfeljebb ajánlják a bukósisakot.

