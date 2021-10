A német Autobahn hírhedt arról, hogy vannak olyan szakaszai, ahol nincs érvényben sebességkorlátozás, sokan pedig ezt ki is használják, hogy a legtöbbet hozzák ki az autóból. A német választásokat követően azonban felmerült, hogy az autópálya teljes terjedelmére sebességkorlátozást vezetnének be, amivel a Forma-1-ben szereplő Sebastian Vettel is egyetért.

Az Auto Motor und Sport szerint a négyszeres világbajnok szerint ezen gondolkodni sem kéne. Az előző, Török Nagydíjon kérdezték a német választásról: „Nem csalódtam az eredményben. Azt várom a következő kormánytól, hogy ne csak beszéljenek, amikor társadalmi igazságtalanságokról vagy a klímaválságról van szó, mert sok dolgot kell elintézni.”

Bár Vettel nem riad vissza, ha gyorsan kell vezetni, lévén a világ leggyorsabb versenysorozatában szerepel és rengeteg szuperautója van, szerinte a biztonság és a környezet az első: „Nem az én személyes érzéseimről van szó, a teljes képet kell nézni. Ezzel évi közel kétmillió tonna szén-dioxidot spórolnánk meg és biztonságosabbak lennének az utak. Rengeteg olyan baleset van, ami csak a sebessségkorlát hiánya miatt történik. Ha már egy ember életét is megmenthetjük vele, nem szabad ezen gondolkozni.

Sokak azonban úgy érzik, hogy a sebességkorlátozásokkal a szabadságukat is korlátozzák. Vettel erre azt válaszolta: „Semmi bajom nincs azzal, hogy a kötetlen vezetést felszámolják. Aki teljes gőzzel akar menni, az csinálja egy versenypályán, ahol úgy tesztelheti a korlátait, hogy senkit sem sodor veszélybe.”

