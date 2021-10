Az autó Dél-Afrikában található, és az Ace Customs nevű bolt készítette. A konstrukción jelentős átalakításokat végeztek, beleértve a szélesített első és hátsó kerékjárati íveket, amelyek miatt a BMW viselkedése az úton igencsak megváltozott.

Az Ace Customs egy elegáns kacsafarok-spoilerrel, oldalsó kipufogóvégekkel, egyedi motorháztetővel és egy sor Japan Racing keréktárcsával is felszerelte a BMW különlegességét – ez utóbbiak fekete színt kaptak, élénkpiros kerékanyákkal. Az autót az Audi híres Nardo szürke színéhez hasonló árnyalatára fényezték.

Az autó belsejében is tetten érhető az átalakulás, többek között eltávolítottak minden felesleges díszítést, a hátsó üléseket, az ajtópaneleket, valamint a műszerfalat is. Az utastérben most már csak egy pár versenyülés, egy utólagosan beszerelt váltó és kormánykerék, egy digitális műszeregység, illetve néhány kapcsoló maradt bent.

Aztán ott van a motor, amiről érdemes még szót ejteni. Az autót most egy 1UZ Lexus V8-as hajtja, amelyet kompresszorral egészítettek ki. Az Ace Customs szerint a motor nagyjából 230 lóerőt ad le a hátsó kerekeken keresztül, és bár ez nem hangzik soknak, az autó a súlyát tekintve nagyon könnyű.

