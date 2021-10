Eddig csak sejthető volt, hogy az Evergrande értékesítheti a NEVS-t, a cég elnöke, Stefan Tilk ezt ma a vállalat ipari partnereinek és együttműködöinek hivatalosan is megerősítette, írja a Reuters.

A NEVS helyzete kritikus, a lap szerint nem biztosított működésük hosszú távon, az Evergrande-nak azonban mindenképpen meg kellene szabadulniuk tőle, mert akár egymilliárd dollárt is kaphatnak érte – legalábbis Tilk szerint, aki azt is elmondta, sokan érdeklődtek a márka iránt.

A vezető azt is elárulta, hogy már amerikai és európai gyártókkal is tárgyaltak, de az Evergrande befektetőcégeknek is kínálja a céget, így még az is előfordulhat, hogy megtartják az NEVS-t.

Arról nem esett szó, hogy mikorra várható a döntés, de a Saab már azóta pattog ide-oda, hogy a General Motors megvált tőle. Először a Koenigsegg akarta bekebelezni, de az a terv füstbement és a Spykerhez kerültek. Ez is katasztrofálisan sikerült, a Spyker egy évvel később csődbe is ment, ezután tűnt fel a márka NEVS néven és újra elkezdte a 9-3 gyártását, amíg el nem fogyott a pénz és jött az Evergrande.

