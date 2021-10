Tavaly a Porsche bemutatta a 3D nyomtatással készített új üléseket, és az azóta eltelt időben ezek az ülések különböző versenyeken tesztelésen estek át. Most pedig készen állnak arra, hogy a Porsche tulajdonosok beépíthessék őket utcai autóikba.

4 Fotó

A 3D-nyomtatott kagylóüléseket a Mission R elektromos versenyautó koncepcióban is bemutatták, és most, hogy átmentek az utolsó simításokon, az új Performance Parts kínálat részeként már elérhetőek a vásárlók számára. Ezek bármelyik Porsche modellbe beszerelhetők, amely már jogosult a hagyományos kagylóülésre, de nem minden modellben lehet a vezető- és az utasoldalon is felszerelni.

Az ülések is környezettudatosak, amelyekben a polipropilénből készült alap egy lélegző komfortréteghez kapcsolódik, amelyet 3D nyomtatással előállított, poliuretán alapú anyagok felhasználásával készítettek. Ezeket az alkatrészeket nem ragasztják, hanem összeillesztik, ami azt jelenti, hogy "az ülés nem termel a ragasztóanyagokkal kapcsolatos kibocsátást". Végül az ülések Race-Tex műszarvasbőrbe vannak burkolva a luxusérzet elérése érdekében.

Minden ülés ára 2 677,50 euró, azaz a jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 963 ezer forint, és a Porsche Központban mindössze néhány perc alatt felszerelhető. A 3D-nyomtatott kagylóüléshez a fekete, a Guards Red és a Racing Yellow a színválaszték, de ezekhez februárban csatlakozik a Arctic Grey, az Ultramarine és a Shark Blue is. De ha még ennél is nagyobb kényelmet szeretnél, a Porsche azon dolgozik, hogy egyéni üléseket is készítsen az ügyfeleknek.

Mindeközben előkerült egy felvétel egy roppant szerencsétlen és igen drága balesetről, ahol egy Bugatti karcolt meg egy Lamborghini Aventadort. Itt lehet megtekinteni.