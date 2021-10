Ezt a bizonyos M3 Touring prototípust az elmúlt hónapokban többször is kiszúrták és egy alkalommal olyan keményen hajtották, hogy az első féktárcsái vörösen izzottak. Nyilvánvaló, hogy ezek a bronzszínűre festett féknyergek nagyon hatékonyan csökkentik a sebességet és lehetővé teszik, hogy az autó nagyon hatékony legyen a versenypályán, még akkor is, ha praktikus családi autóként is funkcionál.

31 Fotó

A pályán a BMW egy fotózást is szervezett az álcázott prototípusról, miután a nap lenyugodott. Lehet, hogy a BMW készülhet az M3 Touring hivatalos köridejének közzétételére? Ez minden bizonnyal lehetséges és a jelenlegi kombi körrekord, amelyet a Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ állított fel mintegy négy évvel ezelőtt 7:45,19 perccel, megérett arra, hogy megdöntsék.

A BMW kizárólag Competition kivitelben fogja értékesíteni az M3 Touringot, ami azt jelenti, hogy a 3 literes, duplaturbós sorhatosnak ugyanolyan teljesítményűnek kell lennie, mint a jelenlegi M3 szedán és M4 Coupé modelleknek, 503 lóerővel és 650 Nm nyomatékkal. Az autónak körülbelül 3,5 másodperc alatt kell elérnie a 100 km/órás sebességet és kizárólag xDrive összkerékhajtással és gyorsan kapcsolható nyolcfokozatú automata sebességváltóval kerül forgalomba.

Amikor a BMW először jelentette be az M3 Touringot, megerősítette, hogy kétéves fejlesztési időszakon megy keresztül, mielőtt piacra kerül. Ezt szem előtt tartva várhatóan 2022 végén kerül majd piacra.

Mindeközben egy videós kivitte a Volkswagen e-Craftert az Autobahnra, hogy megmutassa, mire képes, ha nem kötik holmi sebességkorlátozások. Az eredményről itt írtunk.