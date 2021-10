De nem ez volt az egyetlen Lexus jármű, amely bemutatkozott az eseményen. A sajtótájékoztató vége felé a Lexus valami furcsát mutatott be - a Lexus Off-Highway Recreational Vehicle Conceptet, egy bronzszínű autót, amely hidrogénnel működik.

A koncepció egy hidrogén-hajtású motort tartalmaz, amely melléktermékként csak vizet termel, ami minden bizonnyal környezetbarát. Az ATV-vel kapcsolatos egyéb részletek egyelőre nem ismertek, bár a rövid videó kiemeli, hogy különböző terepeken, többek között mély pocsolyákban, sáros padkákon és egyenetlen terepfelületeken küzd meg. Nem valószínű, hogy a Lexus beszáll az ATV-küzdelembe, de ez egy érdekes koncepció, amelyet elegáns, mozgékony és tetszetős formatervbe csomagoltak.

Ami azonban nem igazán meglepő, az az ATV hidrogénüzemű belsőégésű motorja. A Toyota az év elején egy Corollában mutatta be az 1,6 literes, háromhengeres, turbófeltöltős hidrogénmotort, amely a GR Yarisban használt motor továbbfejlesztett változata. A prototípust versenyre is vitte. A Toyotának változtatnia kellett a motor gyújtás- és üzemanyag-ellátó rendszerén, hogy hidrogénnel is működhessen, bár a motor működése nagyjából olyan, mint egy hagyományos benzinmotoré, csak a káros kipufogógázok nélkül.

Az akkumulátoros elektromos járművek végigsöpörnek az iparágon, bár több autógyártó továbbra is kutatja és fejleszti a hidrogénüzemű járműveket. A BMW az idei Müncheni Autószalonon mutatta be az iX5-öt, amely hidrogénnel működik. A Hyundai egy másik autógyártó, amely komolyan befektet az alternatív üzemanyagba és a következő 20 évben szeretné népszerűsíteni a technológiát. A Daimler és a Volvo anyavállalata tavaly hidrogénüzemű teherautók és buszok gyártására szövetkezett.

És ott van még a Toyota, amely 2021-re merész dizájnnal és új platformmal frissítette a Mirait. Olyan pletykák is keringenek, hogy 2025-ben érkezik egy hidrogénhajtású Prius, amelyet a Corolla prototípus háromhengeres motorja hajt.

