2022-ben mutathatja be, és 2023-ban kezdheti el leszállítani a jelenlegi információnk szerint a Honda az új Civic Type R első példányait, a prototípust pedig most először járatta be az ikonikus Nordschleifén a japán márka.

31 Fotó

A Type R-t ismét az eddig látott piros-pink álcáját viselve kapták lencsevégre a Motor1.com fotósai, azonban érdekes módon mindössze 1 kört tett meg a pályán az autó.

A Honda minden bizonnyal megpróbálja majd visszaszerezni az első kerék meghajtású hot hatchek körrekordját, amit 2019-ben veszítettek el a Renault-val szemben. A jelenlegi Type R 7:43.8-as idejét a Megane RS Trophy-R több, mint 3 másodperccel javította meg, így 7:40.1 a jelenlegi körrekord.

A 2023-ban érkező Type R az utolsó Honda lesz, amelyet Európában hibrid rendszer nélkül fog forgalmazni a Honda.

