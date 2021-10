A szeptemberi Fiesta-frissítés után most a Focusra... fókuszált a Ford, mely kívül-belül több módon lett újragondolva. Minden kiszerelésben alap lett a LED-fényszóró beépített ködlámpákkal, opcióként olyan funkcióval, mely a lámpa egyes részeit lekapcsolja, ha jön szembe valaki, hogy ne vakítsa el.A hátsó lámpák a ferdehátú és a kombi esetében is, feketített búra alatt vannak.

Ahogy a Fiestánál is, itt is minden kiszerelés fel lett frissítve, a sportosabb ST-Line-t és az Active-ot is beleértve. Nem lenne azonban teljes frissítés, ha a Focus ST sem kapna néhány új elemet, ezúttal egy új keréktárcsa és a Puma ST-n és a Fiesta ST-n már látott élénkzöld festéket. Mind ferdehátú, mind kombi kivitelben megvásárolható, de érdekes módon a Ford nem említett dízelmotort.

79 Fotó

Az utastérben egy igen nagy módosítás történt, a faceliftes Focus ugyanis átvált a Ford SYNC 4 infotainment rendszerére, melyet egy 13,2 colos képernyőn vezérelhetünk, OTA frissítésekkel, Apple CarPlayjel és Android Autóval is kompatibilis. A nagyobb képernyő elnyelte a klíma fizikai kapcsolóit, így a középkonzol nem olyan zsúfolt.

A motorokra térve, a sima Focus egy egyliteres, háromhengeres turbómotort kapnak 125 vagy 155 lóerővel, elsőkerék-meghajtással és egy hatsebességes kézi, vagy egy hétsebességes duplakuplungos automata váltóval kapható. Az EcoBoost erőforrás 48 voltos enyhehibrid rendszert kapott, aki azonban villanyosítás nélkül szeretné a háromhengerest, az 100, vagy 125 lóerővel kaphatja meg.

A sima Focusnál életben maradt a dízel, egy négyhengeres, másfél literes EcoBlue egységgel, mely 95 vagy 120 lóerővel kapható. Mindkét változat hatsebességes kézi váltóval érkezik alapfelszereltségként, az opciók között van a nyolcsebességes automata.

A Focus ST-nél nincs változás, maradt a 2,3-literes benzines turbó 280 lóerővel. Ahogy említettük, a 190 lóerős, kétliteres dízelnek nyoma sincs, ami könnyen jelentheti, hogy ez a motor kiszállt a versenyből. A kombit sem hanyagolta el a cég, rugalmasabb raktérrel igyekszik magához csalogatni a vásárlókat.

Mindeközben valaki megvásárolt egy Chevrolet Camarót, amelyet különféle karosszériaelemekkel egy Ferrarihoz tettek hasonlatossá. Hogy ez hogy sikerült, azt itt lehet megnézni.