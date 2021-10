A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk elárulta, hogy az autógyártó még az év vége előtt megkezdi a Model Y gyártását a németországi Berlinben található új Gigafactory gyárában.

Miközben a hétvégén a gyár közelében lévő kisvárosban rendezett különleges Giga-Fest rendezvényen beszélt, Musk elmondta, hogy a gyártás novemberben vagy decemberben kezdődhet meg. A gyárban épített Model Y-ok első ügyfélszállításai várhatóan decemberben kezdődnek meg.

A sorozatgyártás azonban még jó ideig várat magára. A Bloomberg szerint Musk azt mondta, hogy reményei szerint az üzem 2022 végére heti 5000 és 10 000 járművet fog gyártani, de megjegyezte, hogy „tovább fog tartani a sorozatgyártás elérése, mint ameddig a gyár felépítése tartott“ – írja a Carscoops.

A Giga-Fest során a Tesla zenét, körhintákat és ételhordókat hozott magával, valamint helyi lakosoknak túrákat is kínált az új gyárban. A The Verge megjegyzi, hogy a Tesla célja, hogy végül akár évi 500 ezer autót is gyártson, és akár 12 ezer alkalmazottat is foglalkoztasson az üzemben.

Musk augusztusban azt nyilatkozta, hogy remélte, a Tesla „talán októberben“ megkapja az engedélyt az első autók gyártására, de ez nyilvánvalóan nem történt meg. Korábban a német bürokráciát okolta a sok késedelemért. A gyárat környezetvédelmi csoportok is támadták a helyi élővilág kiszorítása miatt, és a brandenburgi környezetvédelmi minisztérium is vizsgálta, mivel állítólag illegális vízelvezető rendszerrel a gyárból származó szennyvizet a helyi ivóvízhálózatba vezették.

