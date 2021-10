Biztonsági kameraként is működnek a Teslába beépített parkolást segítő, a holtteret figyelő kamerák, így, ha valaki az álló autót megpiszkálja, esetleg megpróbálja kinyitni, a felvételek később rendelkezésre állnak az elkövető azonosításához.

A találékony módon őrszemre, vagyis Sentry Mode-ra keresztelt funkció bekapcsolásával a Tesla készenléti állapotba kerül, és folyamatosan megfigyelés alatt tartja a közvetlen környezetét.

Erről persze nem tudott a BMW X4 volánja mögött ülő asszony, aki az érintett Tesla tulajdonosának elmondása szerint elég szerencsétlenül parkolt, és csak kevés helyet hagyott a többi autónak - számolt be a Vezess.hu.

Így elég nehéz volt leparkolnia autójával, de végül azért sikerült, és simán ki is tudott szállni a járműből. A hölgy is be tudott ülni az autójába, ám mégis annyira bosszantotta a helyzet, hogy láthatóan szándékosan összekarcolta a Tesla oldalát.

A nő még a felvétel ellenére is tagadja, hogy mit tett, és azt állítja, ott sem volt a parkolóban, amikor az eset történt.

