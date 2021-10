Idén februárban, az RM Sotheby's 2021-es párizsi árverésén az egyedi Isdera Commendatore 112i új tulajdonosra talált, és úgy tűnik, a szerencsés szuperautó-rajongó alig várta, hogy bemutathassa új játékszerét. Szerencsére az Automotive Mike ott volt a helyszínen, hogy lefilmezze az igazán egyedi teljesítményű gépet, amely egy bizonyos 1990-es évekbeli videojáték emlékeit idézi fel.

Ha valaha játszottál a Need for Speed II SE-vel, akkor valószínűleg már találkoztál a Németországból származó, egy az egyben szuperautóval. Akik azonban lemaradtak erről a lehetőségről, azok számára az itt található videóban láthatnak felvételeket a Commendatore 112i-ről, és el kell ismernünk, hogy a ritka jármű ennyi év után is fenomenálisan néz ki.

Az eredetileg közel három évtizeddel ezelőtt, az 1993-as Frankfurti Autószalonon bemutatott egyedi szuperautót egy Mercedes-Benzből származó M120-as 6,0 literes V12-es motor hajtja, amely 400 lóerőt produkál. Ha ez ismerősnek tűnik, az azért van, mert ugyanezt a motort használja a hatalmas Pagani Zonda is, de az Isderában ez egy hatfokozatú Getrag kézi sebességváltóval párosul.

Valójában a német gyártónak akkoriban nem volt hatfokozatú sebességváltója, és a RUF egy meglévő ötfokozatú váltót módosított egy hatodik fokozat hozzáadásával. A Mercedes-Benz SL600 AMG-vel is közös V12-es motornak és az 1 477 kilogramm önsúlynak köszönhetően a Commendatore 112i 4,7 másodperc alatt volt képes felgyorsulni álló helyzetből 0-100-ra.

