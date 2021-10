Az elképesztő ütemben fejlődő elektromos autók nemcsak a hatótávolságukat növelték meg az utóbbi időben, hanem a sebességük is jelentős kihívás elé állítja a benzineseket. Ez utóbbiak azonban semmiképp sem adják fel, melyre a fizika törvényeit már-már meghazudtoló BMW M5 CS is bizonyítékul szolgál, ami még a hiperautók legjavával is felveszi a versenyt. A Porsche Taycan Turbo hasonló jellemvonásokkal rendelkezik a fentebb említett autókülönlegességgel, ha pedig a kettőt egymásnak eresztjük, igazán különleges élménynek lehetünk a szemtanúi.

Ez a lényege a YouTube-on található GTBoard.com videójának, amely nemrégiben egy lezárt aszfaltcsíkon tartott versenyt örökített meg. Ez egy hosszú szakasz, ami lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy igazán meghajtsák az elektromos autókat és a belsőégésű konstrukciókat. Az egyik versenygép egy BMW M5 CS modell volt, amely 627 lóerőt (468 kilowattot) képes előhívni a duplaturbós 4,4 literes V8-asból.

A másik nagyméretű szedán a Porsche Taycan Turbo volt, amely két villanymotorral rendelkezik, ezek 616 lóerőt (459 kW) képesek produkálni. Overboost üzemmódban ez a szám 670 lóerőre (500 kW) emelkedik, ami a Taycant 3 másodperc alatt repíti 100 km/órás sebességre. Figyelembe véve, hogy a Taycan jobb híján 2,5 tonnát nyom, ez a fajta teljesítmény egészen lenyűgöző.

És hogy mi történt a versenyen? A futam pont olyan szorosan alakult, mint ahogy arra számítani lehetett. A Taycan már álló helyzetből is előnyt szerzett, kihasználva az azonnali nyomatékát. Az M5 körülbelül egy autóhosszal lemaradt, rövid ideig tartotta a pozícióját, majd a sebesség növekedésével sikerült visszazárkóznia riválisára. A belső égésű erőforrásnak a nagyobb sebesség kedvez, és az M5 végül a pálya nagy részén elhúzott a Taycan mellett.

Ez volt az egyik legjobb verseny, amit jó ideje láthattunk. 100 mérföld/óra alatt mindkét autó nagyon jól összemérhető, talán a Porsche még egy kis előnnyel is rendelkezett. Magasabb sebességen azonban a BMW egyértelműen előnyben van. A teljesítményszintek ennek ellenére elég közel vannak egymáshoz, így egyik versenyző sem engedheti meg magának a legkisebb hibát sem.

