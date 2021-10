Ahhoz külön hozzászokhattunk, hogy a közutakon történő verekedős-ütlegelős esetek, videók túlnyomó többsége is az orosz utakról származik, így már ilyen videón sem lepődünk meg.

Ám az alábbi videóban minden ötvöződik: oligarchagyanús luxusautózás, pofozkodó testőrök, méltatlankodó sofőrök, road rage és némi rendőri letartóztatás is.

A videó két részre osztható, melynek első felében látható, ahogy két tipikus orosz testőr éppen az „előbb ütünk, utána kérdezünk” módszerrel próbálja meg oszlatni a közlekedési fennakadást az érkező Bentley és az azt kísérő Mercedes G-osztályú elől.

Az öltönyös úriemberek előbb egy sárga furgonba ugrottak be és adtak pár pofont, fülest a sofőrnek, aki értett is a nyomatékos kérésből. Az előtte haladó betonmixernek már elég volt a testőr jelenléte, ő is értette, mi a szándékuk.

A videó második felében pedig már az látszik, ahogy kommandós ruhába öltözött rendőrök éppen az elkövetők hátán térdelnek Krasznodar belvárosában, ahol rá is kattant a kezükre a bilincs a videón felvett eset miatt.

