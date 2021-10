Minden szem a C63-asra szegeződik, de mi lesz az "AMG Lite" változattal? Nos, történetesen a két szedán közül a kisebbik példányt a Motor.es szúrta ki, amint Dél-Európában tesztelésen vesz részt. A modell nevével kapcsolatban ellentmondásos hírek látnak napvilágot, egyesek szerint ragaszkodik majd a C43-as jelvényhez, míg mások szerint az E53-as által használt 53-as becenévhez igazodik majd. Az Auto Bild szerint pedig a név C45 lesz.

8 Fotó

Függetlenül attól, hogy hogyan fogják hívni, a sportos szedán továbbra is a négy kerek kipufogóvéget fogja viselni, míg a teljes értékű C63 megtartja a szögletesebb kiviteleket. További szembetűnő különbség a két AMG között a C45 kisebb kerekei és kevésbé agresszív légbeömlői, közelebbről megnézve pedig kiderül, hogy az első légbeömlők műnek tűnnek, míg a C63-asé inkább funkcionálisak.

Az összes többi C-osztályos modellhez hasonlóan az új C45-öt is négyhengeres motor hajtja majd. Ez is a 45-ösökből származó 2,0 literes turbófeltöltős egységet kapja majd, de a C63-nak fenntartott, hátulra szerelt villanymotor nélkül. Nem világos, hogy a belsőégésű motor hasznát veszi-e majd az eredetileg az AMG One hiperautóhoz kifejlesztett elektromos turbófeltöltőnek, vagy a technológia csak a C63-ra korlátozódik.

A zászlóshajó modellben az M139 e-turbóval 442 lóerőre lesz elég, ami már jóval több, mint a leköszönő C43-as 3,0 literes V6-os ikerturbójának 385 lóereje. Az AMG mindkét verziója várhatóan egy praktikusabb kombi karosszériaváltozatban is megjelenik majd, míg a kupé és a kabrió valószínűleg a kétajtós E-osztály modellekkel összevonva alkotja majd a CLE-t.

