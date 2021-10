A BMW több mint egy évvel ezelőtt jelentette be először, hogy egy M3 Touring modellt fejleszt. A vállalat ezt az autó első teaserével együtt jelentette be, amely a megújult hátsó rész árnyékolt részét mutatta be, és számos kémfotósorozat örökítette meg a hosszú tetővel rendelkező M3-ast tesztelés közben.

18 Fotó

A kémfotókból kiderült, hogy az M3 Touring az M3 szedán nagy, merész hűtőrácsával és éles peremű orrkialakításával érkezik. A dizájnváltozások zöme hátulra kerül, ahol a hosszú tető és az ajtó átalakítja a megjelenést, ami sokkal praktikusabbá teszi a modellt, mint négyajtós testvérét. A fenti, nem hivatalos renderelés nem mutatja be a hátsó részt, bár a cég első teaserében már sokat láthattunk belőle. Az alsó orr-rész ugyanúgy néz ki, mint a szedánon.

Az M3 Touring hajtásláncát az M3 szedánnal osztja majd meg, ami azt jelenti, hogy a kombi a felszereltségtől függően valószínűleg akár 503 lóerőt is leadhat a 3,0 literes, sorhatos, ikerturbós motorból. Az összkerékhajtás is elérhető lesz, és a rajongók örömmel értesülhetnek arról, hogy a kézi váltó is választható lesz, bár a vásárlóknak erre a belépő szintű, hátsókerék-hajtású változatnál kell számítaniuk.

A BMW M3 Touring gyártásra késznek tűnik, bár hivatalos bemutatkozása csak valamikor jövőre várható. Az M3 Touring valószínűleg még a jövő év folyamán, 2023-as modellként kerül forgalomba; aki azonban az Egyesült Államokban abban reménykedik, hogy végre egy hivatalos M3 kombi tulajdonosa lehet, az csalódottan értesülhet arról, hogy a karosszériaváltozat ott nem lesz elérhető.

