Újabb adag kémfotó látott napvilágot a Renault Kadjar következő generációjáról, amelyekből kiderül, a következő generációs crossover a Megane E-Tech formatervezési elemeit kölcsönzi majd.

A modell jelenlegi generációja 2015-ben jelent meg, és hamarosan teljes áttervezés vár rá. Elődjéhez hasonlóan a crossover továbbra is a Nissan Qashqai-jal osztozik majd az alapjain, amely az Egyesült Államokban Rogue Sport néven ismert. Az Európába szánt változat azonban más, mivel az év elején új generációra váltott. Az új Qashqai CMF-C platformját használja majd az új Kadjar is, a kettőnek vannak közös dizájnelemei és technológiái is.

16 Fotó

Ahogy az új kémfotókon is jól látható, az új francia SUV még sportosabb összképet kap elődjéhez képest, és ez elsősorban a rövidebb túlnyúlásoknak köszönhető. Az orr-résznek merészebb dizájnt gondolatak ki, a homlokzaton magasan elhelyezett LED-es fényszórók a Megane E-Tech-re emlékeztetnek. Valójában arra számítunk, hogy az új Kadjar több dizájnelemet is kölcsönözni fog az említett elektromos ferdehátútól, bár ezek a crossover esetében kissé tompítottak lehetnek.

A belső térről kell igazán szót ejtenünk, hiszen megjöttek az első utastéri felvételek az új Kadjarról. A műszerfalat még mindig sok álca fedi, de a két képernyős elrendezés jól látható. Érdekes módon a digitális műszeregységet egy függőleges képernyő kíséri az infotainment panelhez, és ez a kialakítás ismét nagyon hasonlít a Megane E-Tech-re.

Valószínűleg így fognak kinézni a felsőkategóriás modellek, és arra számítunk, hogy az olcsóbb változatok egy kilenc colos, kisebb felbontású központi kijelzőt kapnak. Szintén érdemes kiemelni, hogy ez a prototípus hatfokozatú kézi váltóval rendelkezett.

Az új Kadjar megjelenési dátumát még nem jelentették be, bár arra számítunk, hogy még az év vége előtt vagy a jövő év elején debütál. Az európai értékesítés 2022 első vagy második negyedévében kezdődhet meg.

