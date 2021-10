A japán cég a Dakar-ralit is uralta egykor, így ez az Ausztráliában a héten a Chrome Temple árverésén kínált 1997-es Mitsubishi Pajero Evolution hitelesítésre készült modell is különleges. A cég 2693 darab ilyen Pajerót gyártott 1997 és 1999 között, hogy megfeleljenek a szabályoknak, ráadásul ilyen vörös színű darabból csupán 87 készült.

Bár már nem olyan, mint új korában, ahhoz képest, hogy már 164283 km-t futottak vele, remek állapotban van. Utoljára most augusztusban volt szervizben a hirdetés szerint. Az Evo alapja a háromajtós, másodgenerációs Pajero volt, az egyedi kasztni azonban megkülönbözteti attól: sárvédők, új lökhárítók, oldalküszöbök és a hátsó spoiler a legárulkodóbb jelei ennek.

De talán még fontosabb – az utastérben lévő Recaro üléseken kívül -, az, hogy a motorral mit tettek. A 3,5-literes, V6-os szívómotor 284 lóerősre lett húzva, ami a 90-es években hatalmas siker volt. Az összkerékmeghajtásban kézi vagy automata váltó segített (ez a példány automata). Újratervezték a felfüggesztést is, elől dupla lengőkarral.

A Mitsubishi 26 alkalommal állt rajthoz a Dakar-ralin a Pajero különféle változataival és 12-szer meg is nyerte azt, 2001 és 2007 között megállíthatatlanok voltak. Az eladásra kínált Pajero gyártási évében és 1998-ban is Pajero végzett az első négy helyen a T2-es kategóriában, de az összesítettet is megnyerték mindkét évben. Az ajánlatokat október 17-ig lehet megtenni.

