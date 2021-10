A Superb jelenti a Skoda kínálatának csúcsát költségkímélő családi autóként a VW-csoport platformjával, motorjaival és technológiájával. Sok gyártó elkaszálja a hasonló autókat az SUV-k kedvéért, a Skoda készíti a Superb új generációját, 2023-as piaci debüttel tervezve a hírek szerint. Szerencsére kémfotósaink az Alpokban rátaláltak az első prototípusra.

17 Fotó

Ahogy oldalról látni, az autón a jelenlegi Superb kombi kasztnija van, elől és hátul is álcapapírral takarva. A LED-fényszórók is a faceliftes darabról vannak, az első lökhárítókon pedig függőleges oldalsó légbeömlők vannak. Ilyeneket láttunk már a Fabián, a Scalán, a Kamiqon és a frissített Kodiaqon is, a Superben azonban egy magasabban ülő verziót tesztelnek.

Hátul a lökhárító alatt rejtve van, de látszik a két kipufogó, mutatva, hogy ez egy belsőégésű motoros verzió, és ha már motorok, a kínálatot a platformokkal együtt a következő generációs Passattal osztja meg az új Superb. A D-kategóriás modellek az MQB platformra épülnek és plug-in hibrid variánsuk is lesz, 100 km-es hatótávval. A kétliteres dízelmotor is maradhat a kétliteres TSI és a másfél literes enyhehibrid mellett.

A jelenlegi Superb-generációt még 2015-ben indították útnak és 2019-ben frissítették. Ekkor jelent meg a crossoveres Scout és a plug-in hibrid Superb iV is. 2001 és 2019 között több mint 1280600 Superb kelt el szedán és kombi formában.

A negyedgenerációs Superb 2023-ban kerülhet majd piacra, azaz nyolc évet élhet elődje. A teljesen álcázott prototípusok jövőre jelenhetnek majd meg, így egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy néz majd ki.

