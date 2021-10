A gyártó az incshoni gyárak alapkőletételénél elmondta, 1,1 milliárd dollárt fektetnek a két üzembe, melyek 2023 második felében kezdhetik meg a termelést. Amikor teljes gőzzel dolgoznak, akár évi százezer cellát is gyárthatnak bennük. A két új telephely a Hyundai már üzemelő csungdzsui létesítményét egészítik ki, amely azonban csak évi 23 ezer hidrogéncellát termel.

A Hyundai Mobis elnök-vezérigazgatója, Szung Hvancso elmondta: „A koronavírus miatti bizonytalanságok ellenére úgy döntöttünk, ezzel a nagyívű beruházással biztosítjuk az üzemanyagcella-iparban fennálló piacvezető szerepünket. További üzemekbe is fogunk fektetni és kutatási-fejlesztési kapacitásunkat is növeljük a hidrogénipar stabilizációjának érdekében.”

Az új üzemekkel a Hyundai gyártósorai seregét akarja kiterjeszteni és sokszínűsíteni szeretnék hidrogénes részlegüket. A cég jelenleg hidrogénes villanyautóknak gyárt rendszereket, de új szegmensekbe is szeretnének betörni, például az építkezéseken használt gépek és a logisztikai felszerelések közé.

A cég már ki is fejlesztett egy olyan hidrogéncellacsomagot, amelyet targoncákban lehet alkalmazni és már dolgoznak a markológépekbe rakhatókon is. Később még nagyobb csomagokkal szeretnének kisrepülőket is hidrogénmeghajtásúvá tenni.

