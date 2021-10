Az erősen álcázott prototípust a cég maranellói telephelyénél csípték el teszt közben. Bár a mérnökök igyekeztek mindent bevetni, hogy elkerüljék a Youtube-on Varryx néven futó videóst, nem tudtak elosonni mellette.

Bár a Ferrari szeretné elrejteni az autó designját, így is látszik, hogy a kupéhoz képest más a csomagtérajtó és van egy kis hátsó ablak is. Ahogy az SF90 Spider és az F8 Spider, a 296 GTB is egy összecsukható fémtetőt kap majd. Egyéb apróbb változások is jöhetnek majd és még nem tudni, hogy 296 Spider vagy 296 GTS lesz-e a neve.

Akármelyiket is válassza a Ferrari, a hajtáslánc marad változatlan, azaz egy 2,9-literes, biturbós V6-os lesz benne 660 lóerővel, aminél erősebb sorozatgyártott hathengeres ma nincs. Emellé egy 167 lóerős villanymotor is kerül, pontosan a motor és a nyolcsebességes, duplakuplungos váltó közé, így összesen 830 lóerős és 740 Nm-es a kocsi.

Valószínűleg a kabrió kicsit többet fog nyomni, mint a kupé, de a vezetési élmény így is valami hasonló lesz. Arra számítunk, hogy egy éven belül le is rántja majd a kocsiról a leplet a Ferrari.

Mindeközben a Wheelsandmore bemutatta saját tuningolt Audiját, mely erősebb, mint egy Bugatti Veyron. A részletekről itt írtunk.