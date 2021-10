A tuningcég elsősorban az M3 Competition sorhatosa felett lengette varázspálcáját, így 510 lóerőről és 650 Nm-ről 590 lóerőre és 750 Nm-re emelték a nyomatékot és a teljesítményt, erre pedig négy év garanciát is vállalnak. Ezt megtámogatták egy sportkipufogóval is, szénszálas kivezetésekkel, ezek a légáramlást és a hangot is javítják.

42 Fotó

Emellett az M3 Competitiont most elől 15-20 mm-rel lejjebb is lehet ültetni, hála az RS tekercsrugóknak. Az AC Schnitzer óvatos volt, hogy ne alkossanak egy feleslegesen merev felfüggesztést és a mottójuk az volt, hogy „inkább gyors legyen, mint kemény.”

Az első splitter a leszorítóerőt 40 kg-mal növeli 200 km/h-s sebességnél. Oldalra egy négyrészes deflektor került, melyek az első sárvédők felé terelik a levegőt. Hátra egy tetőspoiler ad további 20 kilót a leszorítóerőhöz, a hátsó diffúzor és a hátsó szárny további 70 kilót ad hozzá ehhez, hogy az embernek ne kelljen aggódnia a kanyarokban.

A kocsi súlyát egy szett AC3 könnyűsúlyú felni tartja meg, ezek 20 colosak. Belülre az AC Schnitzer saját kormánykereket tervezett Nappa és Alcantara bőrből. A kormányra még egy támasz is került a sofőr hüvelykujjának, és itt találhatóak váltókarok is.

