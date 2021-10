A frissítés mesterséges intelligencia és az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának egy részlege által adott tanácsok alapján választja ki a sofőr céljáig vezető legzöldebb utat. A Guardian szerint az alkalmazás a szintkülönbséget és a forgalmat is figyelembe veszi a döntéskor.

A Google becslése szerint ez a funkció több mint egymillió tonna károsanyag-kibocsátást spórolhat meg évente, ami egyenlő azzal, mintha kétszázezer autó eltűnne az utakról. A felhasználók láthatják, mennyi szén-dioxid kibocsátását ússzák meg a hatékonyabb úton és alapbeállításként megadhatják, hogy a legkörnyezetkímélő utat válassza az alkalmazás.

A cég elmondta, először az Egyesült Államokban vezetik be a szolgáltatást, Európa és más piacok később következnek. Ezen felül kerékpárosoknak is bemutattak egy funkciót, mely csak a legfontosabb információkat mutatja. Ezen a kerékpár és rollerbérlő pontok is meg lesznek adva a világ 300 városában, így azt is lehet majd tudni, egy állomáson hány szabad kerékpár van.

Végül, a Google bemutatta repülőút-tervező szolgáltatását is, amellyel repüléskor is kiválaszthatjuk a legkörnyezetkímélőbb opciót.

