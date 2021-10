Az Audi gyárak világszerte küszködnek a helyzettel és mivel az Audi a VW-csoport egyik legnagyobb jövedelmezője, komoly aggályt jelent ez a konszernnek. Duesmann, aki az Audi alá tartozó Lamborghiniért, Ducatiért és Bentleyért is felelős, a Reutersnek elmondta, hogy a chiphiány komoly kihívás nekik, ugyanis, ahogy fogalmazott, „minden rossz összejött” benne.

A vezérigazgató azonban bízik kollégái képességeiben és azt mondta, a konszern egésze megfelelő módon kezeli a helyzetet. Duesmann, aki a VW-csoport igazgatótanácsának is tagja, azt állította, szorosabbra fűzték kapcsolataikat a chipgyártókkal és erősebben fognak kilábalni a válságból, mint előtte voltak.

Bár az autógyártók a kereslet kielégítésének kudarca miatt csökkenő eladásokat produkálnak, a profitok terén vannak jó hírek. Az Audi júliusban arról számolt be, hogy 10,7%-ra nőtt profitjuk 2021 első felében, ezzel a VW-csoport féléves működési profitjának negyedét ők adták.

A cég elkötelezett amellett, hogy villanyautógyártóvá váljon és bíznak abban, hogy legkésőbb 2033 után már nem gyártanak belsőégésű motorokat: „Az a pont, ahol ugyanannyi pénzt keresünk a villanyautókkal, az most, de legkésőbb jövőre vagy 2023-ban eljön. Már most is kicsi a különbség az árak között” – mondta Duesmann.

A csoport bízik abban, hogy az Audi a váltással a világelső villanyautó-gyártó, a Tesla ellenfele lehet. A konszernt vezető Herbert Diess támogatta a cég szoftverfejlesztési törekvései, amely „döntő fontosságú lehet.” Duesmann szerint ezek az erőfeszítések kulcsfontosságúak számukra, mivel saját villanyautóikban is ez fog majd futni, míg társaikkal hosszú távon fogják csak megosztani.

