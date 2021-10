Azonban nem tudjuk visszafogni magunkat, főleg, ha olyan autókat nézünk meg, amelyek valóban lenyűgöző specifikációkkal és teljesítménnyel rendelkeznek. Vegyük például a lenti videóban közzétett BMW M135i xDrive modellt. Ez egy hihetetlen vadállat, nem kevesebb, mint 500 lóerővel a motorháztető alatt, amihez egy elképesztő, 800 Nm-es nyomaték társul.

A videó szerint az autó nagyon érdekes fejlesztéseket kapott az N55-ös motorjához. A turbófeltöltőt egy hibridre cserélték, amely a jobb teljesítményt hivatott biztosítani. Az üzemanyagszivattyút is frissíteni kellett, hogy lépést tudjon tartani a szükséges plusz gázmennyiséggel, míg ugyanez történt a légbeömlővel is, egy Eventuri került a körforgásba. Egy másik nagy előrelépés a vezérműtengely volt, amelyet szintén kicseréltek, hogy lépést tartson a plusz lökettérfogattal.

Hogy pontosabbak legyünk, soroljuk fel az eredeti specifikációkat: az M135i xDrive 320 lóerőt és akár 450 Nm forgatónyomatékot is leadott már a gyárból kikerülve. Innen 505 lóerő és 800 Nm nyomaték a különbség érezhető. Egészen elképesztő, hogy a nyolcfokozatú automata sebességváltó még ezekkel az új értékekkel is megállja a helyét. Az xDrive-nak köszönhetően az autó elindítása nem jelenti azt, hogy a legtöbb időt gumik égetésével fogod tölteni.

A számok is ezt igazolják. Alapesetben az M135i xDrive-nak 4,7 másodpercre lenne szüksége a 0-100 km/órás gyorsuláshoz, de ahogy most látni fogod, ennek az autónak mindössze 3,8 másodpercre van szüksége. Ráadásul a 250 km/h eléréséhez, ami korábban ennek az autónak a korlátozott végsebessége volt, összesen körülbelül 24 másodperc szükséges. Ez még mindig nem a maximum, amit az autó képes kihozni, mivel a videó szerint az autó új végsebessége most 300 km/h, ami meglehetősen haszontalanná teszi a műszerfalon lévő sebességmérőt.

