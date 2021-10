A Magyar Közút egyik forgalomfigyelő kamerája az M1-es autópálya komáromi szakaszán múlt szerda délután rögzítette az esetet.

Ezen jól látszik, hogy a kombi autó sofőrje hezitál, hogy lehajtson-e a pályáról, majd kicsit továbbhajtott és elég veszélyes módon végül az autópályára felhajtó ágon, vagyis szemben a forgalommal hagyta el az M1-est.

Minden forgalomtechnikai jelzés (záróvonal, forgalom elől elzárt terület stb.) és maga a felhajtó ág vonalvezetése is úgy volt/van kialakítva itt is, hogy az autósok azt ne használják ilyen módon. Ez a manőver azért is veszélyes, mert aki a felhajtó ágon szabályosan közlekedik, az igyekszik minél hamarabb felvenni a tempót, hogy be tudjon sorolni a pályára.

Szerencsére baleset nem történt, de érdemes észben tartani, hogy ha eltévesztünk egy fel- vagy lehajtó ágat, ne essünk pánikba, nyugodtan hajtsunk tovább, rövid időn belül ugyanis biztosan lesz lehetőségünk szabályosan és biztonságosan elhagyni a pályát.

