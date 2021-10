A vállalat legújabb darabja, a Terra 360 nevű töltő ráadásul egyszerre négy autót lesz képes tölteni, a cég közleménye szerint pedig már nem is kell olyan sokat várnunk rá, hiszen a töltő az év végére elérhető lesz Európában is, jövőre pedig az amerikai és ázsiai piacra is bevonul.

A vállalat célja, hogy új megoldásával azokat az embereket is meggyőzze az elektromos autózás előnyeiről, akik az átlagosan akár több órás töltési idő hossza miatt nem váltottak eddig.

Az új termékkel azonban egyelőre nem inkább a cégeket célozza meg a vállalat: elsősorban benzinkutak és üzletek számára tervezik értékesíteni az új eszközt.

A vállalat eddig 88 országban 460 ezer töltőállomást értékesített, az üzletág pedig folyamatosan bővül, de úgy tűnik, nagyon is jól csinálja, ugyanis míg tavaly 2020 millió dolláros bevételt termelt, addig idén akár 3 milliárd dollárt is elérhetik a cég eladásai.

