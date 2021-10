A 43 hektáros park főattrakciója az 1,3 km-es tesztpálya, amely a világ leghíresebb pályáinak legendás kanyarjait ülteti tipikus japán vidékre. Sok hasonló Porsche-park épült sík területre, a tokióit azonban dombos, erdős környezet veszi körül, ahogy a Nürburgringet. Ennek a 20 km-ét nehéz lett volna újjáépíteni, de a hírhedt, döntött Körhinta-kanyart elhozták Japánba.

A kaliforniai Laguna Seca is szintkülönbségeiről híres, a japán PEC-csapat pedig annak legismertebb, dugóhúzószekcióját ültette át erre a pályára. A parkban vannak más ismerős elemek is, például egy jobb tapadású tesztpálya, egy terepszekció akár 40 fokos emelkedővel és egy szlalompálya is.

Emellett egy driftkört is kialakítottak, illetve egy dobbantót, amire ráhajtva túlkormányzott lesz az autó és gyakorolhatjuk, hogyan kell ilyenkor menteni, sokat káromkodva, amikor megpördülünk, miközben az oktató mellettünk elmormol egy hálaimát, amiért nem velünk kell hazamennie munka után.

A tokiói Porsche élménypark természetesen egy kereskedést is tartalmaz, ahol nagyon szívesen elválasztják az embert a pénzétől. A főépületet a japán hagyományok alapján tervezték és a beltérben is ez a téma. A megnyitóval a világ hasonló Porsche-parkjainak száma kilencre nőtt, van még ugyanis Lipcsében, Silverstone-ban, Atlantában, Le Mans-ban, Los Angelesben, Sanghajban, Hockenheimben és az olasz Franciacortában.

