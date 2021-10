A Bpiautosok.hu egyik olvasója készítette a felvételt, melyen tisztán látszik, hogy a rolleres nem szállt le a járműről, mielőtt megkezdte az átkelést, de a felfestés sem látható az útburkolaton.

Habár tábla egyértelműen jelezte a gyalogátkelőt és a másik oldalról egy gyalogos is elindult a zebrán, sőt a kamerás autó is majdnem megállt már, ezért kérdéses, hogy ki is volt a vétkes ebben az esetben.

