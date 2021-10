A képek ezúttal a különleges A 35 AMG változatáról készültek, mely hamarosan elérhetővé válik. A sportautó két prototípusát két különböző németországi helyszínen vélték felfedezni. Ezen a két prototípuson nem tapasztalható igazán nagy újdonság, hiszen megerősítik a korábbi fotókon már látott, előre borítékolható változásokat.

20 Fotó

A legnagyobb módosítások természetesen elől lesznek, ahol az A-osztály család minden tagja enyhén áttervezett lökhárítót és új fényszórókat kap. A hűtőrács is módosul az új dizájnhoz igazodva, de ne számítson senki nagy változásra: az A 45 AMG továbbra is exkluzív hűtőrácsot kap, amely megkülönbözteti a többi A-osztályos modelltől.

Az álcázás azt sugallja, hogy hátul kevesebb jelentős változtatás lesz. Ha a lefedett területekből következtetni lehet, akkor a hátsó lámpáknál is számíthatunk némi finomításra. Ez azt jelenti, hogy csak a lámpatestek belső kialakítása változik, a lámpák formája változatlan marad.

Az egyik prototípus a belső tér egyes részeit is álcázással borította a kíváncsiskodó szemek elől. Ez azt a benyomást kelti, hogy a műszerfalon is lesz némi módosítás, és ezek közé tartozhatnak új anyagok és talán egy nagyobb képernyővel ellátott infotainment rendszer is. A képernyőn futó MBUX-szoftver is frissíthetővé válik.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor mutatják be a megújult Mercedes-Benz A-osztályt. Várhatóan jövőre érkezik, a Mercedes-AMG változatokkal egy időben. Addig is be kell érnünk a fotókkal, de ahogy fentebb említettük, ne várjunk csodát, a változások nem lesznek jelentősek.

