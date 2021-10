Miután hazatért egy nemrégiben tett kirándulásról, Fischer kinyitotta Chevyje motorháztetejét, ahol nagy meglepetésére több száz diót talált. Ezek eltakarítása nem volt egyszerű feladat: le kellett vennie a teherautó első sárvédőit, valamint az első lökhárítót és a fényszórókat. Összesen hét darab, húsz liternél nagyobb vödröt pakolt tele dióval, ami mind egyetlen mókus műve volt.

A The Washington Postnak nyilatkozva Fischer elmondta, hogy amint a dió elkezd hullani a földre a teherautója körül, tudja, hogy át kell néznie a motorteret, mielőtt elindulna vele. Elmondása szerint a mókus a pickup hátsó részén keresztül viszi be a diókat, majd a keretsínek mentén végighordozza, és a motorházban illetve az első sárvédőkben helyezi el őket.

"Vannak más járműveim is, amelyek nagyon közel vannak ahhoz a fához, de mindig erre az autóra esik a választása" - mondta Fischer a The Washington Postnak. "Még szándékosan is parkoltam már az utcán - olyan messze, amennyire csak tudtam a diófától -, de mindig megtalálja a kocsit, oda rejti a diókat."

Mint minden második évben, Fischer most is ingyen kínálja fel a diót a Facebook-barátainak. Bár a mókus valószínűleg nem örül túlságosan annak, hogy a diógyűjteményét eltávolítják, legalább nem megy kárba.

