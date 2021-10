Bár az Egyesült Államokban a Jeep legnagyobb járműve a Grand Wagoneer, arról még nem volt szó, hogy ezt Európában is piacra dobnák, ezért a Grand Cherokee marad a gyártó csúcsmodellje a kontinensen.

Két új változatot mutatott be a Jeep az ötödik generációs modellhez, melyből az egyiket a hajtáslánca, a másikat a futóműve és a felszereltsége teszi különlegessé, ráadásul a kettőt akár össze is olvaszthatjuk - számolt be a Vezess.hu.

A Jeep Grand Cherokee 4xe, vagyis a plug-in hibrid változat esetében a kétliteres turbómotorhoz két villanymotor társul, melyek közül az egyik az indítómotort helyettesíti, valamint az akár 0,25 g negatív gyorsulású regeneratív fékezésről is gondoskodik. A másik tengelykapcsolóval csatlakozik a motorhoz, és a hagyományos automata váltók nyomatékváltóját helyettesíti - foglalta össze a lap.

A Grand Cherokee 4xe kombinált rendszerteljesítménye 375 LE, a maximális kombinált forgatónyomaték pedig 637 Nm. Ha tisztán elektromos üzemmódban szeretnénk közlekedni, a 400V üzemi feszültségű akkumulátor kapacitása 17 kWh, ami körülbelül 40 kilométerre elegendő. Mivel a hajtáslánc minden komponense teljesen szigetelt, így akár vízbe is hajthatunk vele.

A Trailhawk változat alapfelszeretségként terepabroncsokat, terepfigyelő kamerát akár 287 mm-es szabad hasmagasságot lehetővé tevő légrugózást, módosított terepszögeket, valamint elektronikus részlegesen önzáró hátsó differenciálművet és Selec-Terrain programot kap. Újdonság a kanyarstabilizátor, valamint az automatikus kúszóprogram, de mindezek mellett a Trailhawkot acél fenékvédő lemezekkel, piros vonószemekkel, és matt fekete-piros motorházfedél-matricákkal látták el.

