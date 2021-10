A páros egyik tagja a V300d, melynek sötétzöld festése napfény hatására csillog. A furgon hasmagasságát 30 mm-rel csökkentette a Vansports, előre új spoilert dobtak, de oldalküszöbök és egy hátsó apró spoiler is van rajta. A két kipufogócső még jobban kiemeli a tömegből.

13 Fotó

A Hartmann révén a kétliteres, négyhengeres turbódízel is meg lett edzve, bár a cég a pontos számokkal nem áldott meg minket. Az azonban biztos, hogy egy szett Aerorad VAED keréktárcsát is raktak a furgonra 20*9 colos méretben.

A másik modell, amit megbütykölt a tuningcég, az e-Vito. Ugyanazt a VP Spirit aerodinamikai csomagot kapta, mint a V300d és tetőspoiler is került rá. A felnik is ugyanabból a szettből származnak és a hasmagasság is 30 mm-rel alacsonyabb lett.

Ha ennyi nem elég, hogy az e-Vito elég feltűnő legyen, világoskék árnyalatokkal dobták fel az első és hátsó spoileren és az oldalküszöbökön. A csomagok árát a VanSports nem tette közzé.

Mindeközben egy M3-as BMW-be egy holland tuningcég pakolta egy M5-ös V10-es motorját. Ennek eredményét itt lehet megtekinteni.