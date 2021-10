A cég a 2021-es Wuzhen Internet Conference-en mutatta be E-Energee akkumulátorcsere-technológiáját. A programot még 2017-ben jelentette be a cég, ezer embert állítottak lá a fejlesztésre, tavaly szeptemberben már meg is épült az első ilyen állomás Csungkingban, amit idén további tíz tartományban követtek újabbak – 2025-re 5000-et szeretnének megnyitni.

A legérdekesebb a folyamatban, hogy a cég szerint az eddig hirdetett 90 helyett akár 59 másodperc alatt elvégezhető, azaz egy teljesen üres akkumulátort kevesebb mint egy perc alatt 100%-ra „tölthetünk”, ami lényegesen gyorsabb még a belsőégésű motorok tankolásánál is, ráadásul az automata fizetési rendszernek hála ki se kell szállni ehhez a kocsiból.

A szolgáltatást jelenleg még elsősorban flottakezelő cégek használják, akik ügyfeleik villanyautóinak üzemen kívüli idejét szeretnék így csökkenteni. A technológia amúgy minden villanyautósnak vonzó lehet, a bökkenő azonban az, hogy csak az erre tervezett platformokra épülő járművekkel kompatibilis.

A Geely mellett a szintén kínai NIO is üzemeltet hasonló állomásokat, melyeket akár Európába is elhozhatnak. Ezek azonban lassabbak, három perc alatt végeznek a cserével.

Mindeközben egy M3-as BMW-be egy holland tuningcég pakolta egy M5-ös V10-es motorját. Ennek eredményét itt lehet megtekinteni.