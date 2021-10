Annak ellenére, hogy napjainkban már inkább luxus civil SUV-ként árulják, számos nemzet még mindig katonai specifikációjú G-osztályokat használ. A katonai kivitel a W461-es kódot kapta, és 1992 óta gyártják. Ez hamarosan megváltozik, mivel a Mercedes-Benz bejelentette, hogy egy új katonai specifikációjú G-osztály érkezik Európába.

Az ausztrál Which Car szerint az új G-osztály a W464-es kódot kapja, amely mostantól kizárólag a kormányzati szervek és a hadsereg számára elérhető „mentési és különleges műveletekhez". A kiadvány azonban megerősítette, hogy a W461-es változatot továbbra is gyártani fogják.

9 Fotó

A részletek nem könnyen hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, de bejelentették, hogy a nem civil G-osztály W464 G350d több terepképességgel, valamint egy erősebb 3 literes turbódízel sorhatos motorral rendelkezik majd.

Az új W464 a hírek szerint 245 lóerős és 600 newtonméter nyomatékú lesz - ez 35 százalékos teljesítménynövekedést jelent, a forgatónyomatékot tekintve pedig bő 50 százalékos javulást. Ezeket a számokat egy nyolcfokozatú automata sebességváltó küldi a kereken keresztül az útra. Emellett javult az üzemanyag-fogyasztás és a 24 voltos elektromos rendszer is, miközben a hasznos teherbírás is megnőtt és olyan modern megoldások is helyet kaptak benne, mint a LED-es fényszórók.

Eközben a civilizáltabb G-osztály W463 is új „Professional Line” külső díszítést kap, amelyet a nemrégiben Münchenben lezajlott IAA-n jelentettek be. A „Professional Line” a vizuális frissítések mellett további, terepjárásra szánt funkciókat és felszereléseket kínál.

Münchenben bemutatták a Mercedes EQG Conceptet is, amely a G-osztály teljesen elektromos hajtású változata. A hajtásláncról egyelőre nem közöltek részleteket és a Mercedes nem árulta el az EQG érkezésének ütemtervét sem, de várhatóan néhány változtatást alkalmaznak majd a szériamodellben, elsősorban a formatervezés terén.

Mindeközben egy M3-as BMW-be egy holland tuningcég pakolta egy M5-ös V10-es motorját. Ennek eredményét itt lehet megtekinteni.