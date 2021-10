Mondhatjuk, hogy a Tesla az elsők között bizonyította be, hogy az elektromos autók gyorsak is lehetnek. Az évek során számtalan videót láthattunk arról, ahogy a Teslák lekörözik a jól ismert szupersportkocsikat. A Tesla Model S Plaid például izomautókkal és szuperautókkal is megküzdött.

A Tesla Model S Plaid most egy dühöngő bikával nézett szembe. Ez a bika a limitált szériás Lamborghini Aventador SVJ. Vessünk egy pillantást a statisztikákra. Az Aventador SVJ egy 6,5 literes szívó V12-es motorral rendelkezik. A motor 759 lóerő és 719 newtonméter nyomaték leadására képes. Az SVJ hétfokozatú, egykuplungos automatával vált és mind a négy keréken leadja az erőt.

Ami a Model S Plaidet illeti, három erős villanymotorral szerelték. Mindezen motorok együttes teljesítménye 1020 lóerő és 1420 newtonméter nyomaték. Ilyen statisztikákkal ez magától értetődőnek tűnik. A Tesla súlya azonban 2162 kilogramm, ami jóval több, mint az SVJ 1577 kilogrammos súlya.

Végül azonban a puszta nyers erő győzött. A tetemes súlyhátrány ellenére a Model S Plaid könnyedén elhúzott az Aventador SVJ mellett. Állóindításban az SVJ-nek esélye sem volt. Akárhogy is nézzük, a Model S Plaid győzelmi sorozata a többi autóval szemben továbbra is töretlen.

