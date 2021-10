A BMW nemrég jelentette be, hogy az M440i Cabrio xDrive-val és anélkül is kapható lesz, és kapunk egy M440d változatot is. Aztán persze ott van még az M4-es kiadás is, de lehet érvelni amellett, hogy ez nem a 4-es sorozat kínálatának része, hiszen ez egy teljes értékű M modellnek is számíthatna. És mint tudjuk, az M-es autók egy külön kategóriába tartoznak.

Az alábbi videóban az M440i-t láthatjuk akcióban. A feltöltő szerint ez az xDrive modell, ami azt jelenti, hogy egy kicsit gyorsabb, mint a hátsókerék-hajtású változat, mivel jobban le tudja tenni az erőt az aszfaltra.

A motorháztető alatt egy 3 literes sorhatos B58-as motor rejtőzik, amely 374 lóerőre és 500 Nm nyomatékra képes, mivel ez az európai változat. A műszaki adatokból az is kiderül, hogy ez az autó állítólag 4,9 másodperc alatt hajtja végre a 0-100 km/h-ás gyorsulást. A videón azonban egyértelműen látszik, hogy gyorsabb. Saját méréseik szerint az M440i Cabrio 4,55 másodperc alatt teljesítette a sprintet.

Ez egyáltalán nem rossz. Ami azt illeti, ez elég lenyűgöző és valószínűleg a legtöbb embernek több mint elég lenne. Az emberek túlnyomó többségének amúgy sincs szüksége ekkora teljesítményre vagy ilyen gyorsulási adatokra. A legtöbben meg akarják tartani a jogosítványukat.

De ez még nem minden. Az M440i elég gyorsan eléri a végsebességét is, ami azért nem meglepő. Az alábbi videón ezt is megtekinthetjük.

Mindeközben egy M3-as BMW-be egy holland tuningcég pakolta egy M5-ös V10-es motorját. Ennek eredményét itt lehet megtekinteni.