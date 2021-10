Bár a vállalat nagy része az i4 és az iX közelgő bevezetésére összpontosít, az autógyártó nem feledkezett meg a belső égésű modellekről sem, hiszen a 4-es sorozat Cabrio három új változatot kap.

Az első az M440i Cabrio, amely egy 3 literes hathengeres turbómotorral rendelkezik, amely 369 lóerőt és 500 Nm nyomatékot produkál. Ehhez egy nyolcfokozatú Steptronic Sport sebességváltó párosul, amely az M sport differenciálművön keresztül továbbítja az erőt a hátsó kerekekhez. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy az autó 5,2 másodperc alatt gyorsuljon100 km/h-ra, ami 0,3 másodperccel lassabb, mint az összkerékhajtású változaté.

Ehhez csatlakozik az új M440d xDrive Cabrio, amelynek 3 literes hathengeres turbódízel motorja 335 lóerőt és 700 Nm forgatónyomatékot ad le. Ehhez egy nyolcfokozatú Steptronic Sport sebességváltó csatlakozik, amelynek köszönhetően a modell öt másodperc alatt gyorsul 0-100 km/h-ra. Ez egy dízeltől elég lenyűgöző és a vállalat megjegyezte, hogy az M sport differenciálművet is megkapja a modell.

Végül, de nem utolsósorban ott van a 430i xDrive Cabrio, amelynek 2 literes, négyhengeres turbómotorja 242 lóerőt és 400 Nm)nyomatékot ad le. A nyolcfokozatú automata sebességváltónak és az összkerékhajtásnak köszönhetően 6,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, ami egy tizedmásodperccel gyorsabb, mint a hátsókerék-hajtású változaté.

A másik nagy újdonság a Unique Forever Edition az i3 esetében. Ez egyedi fényezést és fekete betétet a hátsó lökhárítón foglal magában. A vásárlók Vernasca Dark Truffle bőrt, sötét matt tölgyfa díszítőelemeket, Carum szürke tetőkárpitot és "Unique Forever" hímzéssel ellátott első fejtámlákat is kapnak. A "One of 2,000" felirat is megtalálható, ami tükrözi, hogy mennyire korlátozott lesz a gyártás.

A kínálat más részein az X1 xDrive18d és az X2 xDrive18d mostantól nyolcfokozatú Steptronic sebességváltóval lesz felszerelve, míg a különböző modellek választéka új fényezési színeket kap, mint például az Aventurine Red metál, a Skyscraper Grey metál és a Frozen Pure Grey metál. Emellett a My BMW App is frissült, amely „átfogó információkkal szolgál a jármű gumiabroncsainak állapotáról”, valamint a Remote 3D View szolgáltatás által továbbított képek tárolását is lehetővé teszi.

Végül az iX3 az i4-hez és az iX-hez hasonló intelligens hőkezelő rendszert kap. Amikor a navigációs rendszer észreveszi, hogy a vezetőnek meg kell állnia egy töltőállomásnál, automatikusan előhűti az akkumulátort az érkezés előtt, hogy az „akkumulátor ideális hőmérsékletű legyen a maximális teljesítményű töltéshez az érkezéskor".

Mindeközben a texasi rendőrség beperelte a Teslát, amiért egy korábbi balesetben, melyet egy robotpilóta által vezetett autójuk okozott, öt járőrük súlyos sérülést szenvedett. A részletekről itt írtunk.