Ha csak egy kicsit is érdekelnek a motorok, valószínűleg hallottál már az Isle of Man TT-versenyről. Az Ír-tengeren található kis szigeten 1907 óta szinte minden évben megrendezett, közutakon zajló verseny az évek során több tucatnyi emberéletet követelt, és még a kilencszeres MotoGP-világbajnok Valentino Rossi is túl veszélyesnek nyilvánította a versenyt ahhoz, hogy részt vegyen rajta.

A PS5-ön játszott játék, a Ride 4 felvételei azonban olyan őrülten élethűnek tűnnek, hogy azok, akik Rossihoz hasonlóan aggódnak biztonságukért (és kevesebb tehetséggel áldotta meg őket a sors), kapnak egy kis ízelítőt abból, milyen lehet egy apró kétsávos úton végigszáguldani, egy rakás másik őrült motoros társaságában.

Természetesen álmunkban sem gondolnánk, hogy egy videojáték akár csak megközelítőleg is visszaadja a versenyzők által átélt érzéseket, akik közül a leggyorsabbak átlagosan több mint 193 km/órás sebességgel róják a köröket a pályán. Az pedig, hogy a többi versenyzőnek nekimehetsz anélkül, hogy azonnal kórházi ellátásra szorulnál, vagy még rosszabb, nyilván távolról sem reális.

De a grafika tényleg hihetetlen: a Ride-sorozat 2015 óta létezik, a Ride 4 pedig 2020-ban jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. Akkor is jól nézett ki, de az újabb PS5-ön 60fps-en játszva a játék egészen átalakult. A táj minőségén és a visszapillantóban tükröződő fényvisszaverődéseken kívül az olyan apróságok, mint a rezgő fékfolyadék tartály mind azt bizonyítják, hogy nagy figyelmet fordítottak a részletekre.

Mindeközben a texasi rendőrség beperelte a Teslát, amiért egy korábbi balesetben, melyet egy robotpilóta által vezetett autójuk okozott, öt járőrük súlyos sérülést szenvedett. A részletekről itt írtunk.